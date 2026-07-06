الذهب يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد أن لامست أعلى مستوى في أسبوعين، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف من المستويات المتدنية التي سجلها مؤخرا.

وفي المقابل حد من خسائر المعدن الأصفر، تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وارتفع الدولار 0.1%، مما أدى إلى صعود الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت دون المتوقع المخاوف حيال استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم عالميا

ونزل سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4160.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:51 بتوقيت أبوظبي، بعد أن سجل في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى منذ 22 يونيو/حزيران.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 1.1% إلى 4172 دولارا للأوقية.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، إن الذهب لا يزال يواجه وضعا غير موات بسبب قوة الدولار”.

وأضاف “سيحظى محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع بمتابعة وثيقة بحثا عن إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وسيبحث المستثمرون عن أدلة على ما إذا كان أعضاء اللجنة الآخرون يشاركون (رئيس المجلس) كيفن وارش توقعات التشديد أم أن هناك مزيدا من الميل للتيسير داخل المجموعة”.

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وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس، تباطؤا حادا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران، وتم تعديل بيانات زيادة الوظائف في الشهرين السابقين بالخفض، مما أشار إلى تباطؤ سوق العمل ودفع الأسواق إلى تخفيض توقعاتها بشأن رفع سعر الفائدة في المدى القريب.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن أن احتمالية رفع سعر الفائدة في سبتمبر أيلول تبلغ حوالي 55 بالمئة، انخفاضا من أكثر من 60% قبل صدور البيانات. وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدا، عند انخفاض أسعار الفائدة.

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وقال بنك جيه.بي مورغان، إن الطلب على الذهب من القطاعات الرئيسية لن يكون قويا بالقدر الذي كان يتوقعه، وحدد سقفا لأسعار المعدن النفيس هذا العام عند 4300 دولار في الربع الثالث و4500 دولار في الربع الرابع.

أسعار المعادن النفيسة اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 61.77 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو/حزيران. ونزل البلاتين 0.3% إلى 1632.80 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1267.65 دولار للأوقية.

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