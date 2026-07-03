الذهب يواصل الارتفاع والدولار يتراجع

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة بأكثر من 1%، متجها لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وجاء ذلك في أعقاب صدور بيانات توظيف أمريكية جاءت أضعف من التقديرات.

سعر الذهب اليوم

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4179.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0635 بتوقيت أبوظبي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو/ حزيران.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 1.6% إلى 4193.20 دولار.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو/ أيار، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص، التي جاءت أضعف من المتوقع، من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

الدولار يتراجع

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، بانخفاض عن توقعات عند 66% قبل صدور البيانات.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.

أسعار الفضة تقفز

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 62.43 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.7% إلى 1660.05 دولار، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1284.40 دولار.

والمعادن الثلاثة عند أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، وتتجه لمكاسب أسبوعية.

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