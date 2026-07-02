إقتصاد

موظفو الإدارة العامة: خطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب المفتوح

Published: 56 second ago
موظفو الإدارة العامة

لبى موظفو ادارات سرايا صيدا الحكومية دعوة رابطة موظفو الإدارة العامة بالاضراب التام والذي انطلق صباح اليوم ويستمر حتى يوم غد، “رفضاً لسياسة الحكومة المستمرة بتجاهل معاناة الموظف وعدم انصافه”، ووجه خلاله الموظفون صرخة تحذيرية الى الحكومة مؤكدين اننا ” لم نعد قادرين على الاستمرار، وفي حال لم تلب ادنى حقوقنا المطلبية ستكون خطواتنا في الاسابيع المقبلة نحو الاضراب المفتوح “.

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Published: 56 second ago
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