موظفو الإدارة العامة: خطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب المفتوح

لبى موظفو ادارات سرايا صيدا الحكومية دعوة رابطة موظفو الإدارة العامة بالاضراب التام والذي انطلق صباح اليوم ويستمر حتى يوم غد، “رفضاً لسياسة الحكومة المستمرة بتجاهل معاناة الموظف وعدم انصافه”، ووجه خلاله الموظفون صرخة تحذيرية الى الحكومة مؤكدين اننا ” لم نعد قادرين على الاستمرار، وفي حال لم تلب ادنى حقوقنا المطلبية ستكون خطواتنا في الاسابيع المقبلة نحو الاضراب المفتوح “.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.