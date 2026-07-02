بالصور: الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في خلدة وقضاءي صيدا والشوف وعاليه

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهرّبة، والمعسّل المهرّب والمزوّر، والسجائر المهرّبة، والتنباك الوطني والعجمي المهرّب، إضافة إلى السيجار المزوّر.

الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في خلدة وقضاءي صيدا والشوف وعاليه #عاجلhttps://t.co/L8by44VWbW pic.twitter.com/2lJVKSJAl4 — Cedar News (@cedar_news) July 2, 2026



وأوضحت “الريجي” في بيان لها أن هذه المُنتجات ضُبطِت نتيجة عمليات دهم نفّذها الجهاز في مدينة صيدا وبلدة العاقبية في قضائها، وفي قرى داريا وكترمايا وشحيم ومزرعة الظهر وجون بقضاء الشوف، إضافة إلى خلدة (قضاء عاليه).

وإذ ذكّرت “الريجي” بأن هذه المداهمات تندرج ضمن “جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة”، اشارت إلى أن محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص.

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