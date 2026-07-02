كم بلغت أسعار الذهب اليوم؟

واصلت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مدعومة ببيانات توظيف أميركية جاءت أضعف من التوقعات، إلى جانب تراجع أسعار النفط، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4063.56 دولاراً للأوقية، بعدما لامس أمس مستوى 4114.99 دولاراً، وهو الأعلى منذ 23 يونيو. وفي المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.2% إلى 4075.60 دولاراً للأوقية.

وجاء الدعم لأسعار الذهب عقب تقرير مؤسسة “إيه دي بي” الذي أظهر أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 98 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ122 ألف وظيفة في مايو، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة نمو سوق العمل.

كما أسهم انخفاض أسعار النفط في دعم المعدن الأصفر، بعدما انتهت جولة المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز دون تحقيق تقدم ملموس نحو اتفاق دائم، ما دفع أسعار الخام إلى التراجع.

ويشير محللون إلى أن ارتفاع أسعار النفط وقوة سوق العمل عادة ما يعززان المخاوف بشأن التضخم، الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبحسب أداة “فيد ووتش”، يتوقع المتعاملون حالياً بنسبة تقارب 64% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر يونيو في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية وتأثيرها على تحركات الذهب.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1% إلى 59.76 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1583.05 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1223.80 دولاراً للأوقية.

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