أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوياتها في سبعة أشهر

تزايدت رهانات رفع الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات يدفعان الذهب لمواصلة التراجع، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف لحسم اتجاه الأسواق.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين أدى تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار ارتفاع المخاوف إزاء التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم عالميا

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3979.41 دولار للأوقية (الأونصة) حتى الساعة 0700 بتوقيت أبوظبي.

وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفقدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 1.1 % إلى 3992.70 دولار اليوم.

وسجل الذهب أمس أكبر انخفاض فصلي له منذ 2013، وانخفض للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران، بعد أن أجج التوتر في الشرق الأوسط مخاوف التضخم وعزز توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف “الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد السندات هو ما يدفع على ما يبدو الذهب إلى الانخفاض. وارتفع الدولار الأمريكي قليلا في الوقت نفسه، وهو ما يؤكد نوعا ما ما يجري”.

وارتفع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، وصعدت كذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالا يقارب 67% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، مما يعكس توقعات متزايدة بتشديد السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون بيانات التوظيف لشهر يونيو/حزيران التي ستصدرها مؤسسة (إيه.دي.بي) في وقت لاحق اليوم، وأرقام الوظائف غير الزراعية غدا الخميس للحصول على مزيد من المؤشرات عن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الاتحادي، والتي قد تشكل اتجاهات الذهب في المدى القريب.

سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يقترب من أسواء أداء فصلي في 13 عاماً

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت إيران أنها لن تجتمع مع المبعوثين الأمريكيين اللذين توجها إلى المنطقة تجدد الأعمال القتالية، مما أضعف احتمالات تحقيق تقدم دبلوماسية في المدى القريب.

أسعار المعادن النفيسة اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 57.75 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.6% إلى 1542 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونزل سعر البلاديوم 0.4% إلى 1199.34 دولار.

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