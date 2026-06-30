كم بلغت أسعار ربطة الخبز الجديدة في الأفران؟

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط اليوم ، انسجاماً مع توجيهاته بضرورة انعكاس انخفاض أسعار المحروقات والكلفة العالمية على الأسعار المحلية، قراراً يقضي بتخفيض سعر ربطة الخبز الأبيض *بقيمة 5,000 ليرة لبنانية*.

وبموجب القرار، انخفض سعر ربطة الخبز من الحجم الوسط في صالات الأفران للمستهلك على كامل الأراضي اللبنانية إلى 70,000 ليرة لبنانية (بدلاً من 75,000 ليرة لبنانية)، فيما انخفض سعر الربطة الصغيرة في الأفران للمستهلك إلى 45,000 ليرة لبنانية (بدلاً من 50,000 ليرة لبنانية).

ويترافق هذا القرار مع تكثيف حملات وزارة الاقتصاد والتجارة الرقابية عبر مديرية حماية المستهلك، بهدف ضبط أي مخالفات للأسعار الجديدة والتأكد من التزام الأفران بالتسعيرة المحددة.

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