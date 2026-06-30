بالصور: الريجي تضبط كميات سجائر إلكترونية ومعسّل مهرّب في طرابلس

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان، أن “جهازها لمكافحة التهريب، ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة والتنباك الوطني والعجمي المهرّب والسيجار المزوّر، نتيجة عمليات دهم نفّذها في مناطق التل والزاهرية وكرم القلة وطرابلس في الشمال”.

وذكّرت “بأن هذه المداهمات تندرج ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة”، مشيرة الى أن “محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص”.

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