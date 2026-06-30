الذهب يسجل أكبر خسارة شهرية منذ 2008 وسط قوة الدولار

تعصف ضغوط الفائدة الأمريكية ببريق الذهب، إذ يتجه المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أواخر 2008، وسط قوة الدولار وانحسار أثر التوترات وترقب السوق.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء، لتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، مع تراجع تأثير ضبابية الأوضاع في الشرق الأوسط أمام توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للحد من التضخم المرتفع.

سعر الذهب العالمي اليوم

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 3956.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت أبوظبي، مسجلا خسارة 12.7 % منذ بداية الشهر، في ما سيكون رابع انخفاض شهري على التوالي.

وتراجعت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/آب 1.7 % إلى 3969.30 دولار.

والمعدن النفيس في طريقه لتسجيل أول انخفاض فصلي له منذ 2024، والأكبر منذ الربع الثاني من 2013، إذ أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما أثار مخاوف من التضخم وتوقعات برفع أسعار الفائدة.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة ماريكس “هناك تضخم مرتفع وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة ودولار قوي، وهذا يتغلب على جميع العوامل الأخرى التي ترتبط عادة بارتفاع أسعار للذهب”.

ورغم أن الذهب ينظر إليه تقليديا على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أنه يفقد جاذبيته في بيئة تتميز بارتفاع أسعار الفائدة.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، واحتمالا 64 % لرفعها في سبتمبر/أيلول.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التوظيف الصادرة عن مؤسسة (إيه.دي.بي) وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو/حزيران، وكلاهما من المقرر صدوره هذا الأسبوع، لتقييم موقف الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة على نحو أفضل.

والدولار في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الثانية، مما يجعل المعدن النفيس أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

أما أسعار النفط فتتجه لتسجيل أكبر انخفاض ربع سنوي لها منذ 2020، مع ترقب المستثمرين نتائج المحادثات الإيرانية الأمريكية في الدوحة هذا الأسبوع، على الرغم من تأكيد إيران على عدم تحديد موعد لأي اجتماع.

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ويتوقع مير سعرا للمعدن النفيس في نطاق 3500 و4400 دولار في النصف الثاني من العام.

أسعار المعادن النفيسة اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 57.13 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.1% إلى 1557.21 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1208.17 دولار.

والمعادن الثلاثة في طريقها لتسجيل خسائر فصلية وشهرية.

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