إقتصاد
وزارة الطاقة تصدر جدولاً جديداً لأسعار المحروقات
أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات وجاءت على الشكل التالي:
- صفيحة البنزين أوكتان 95: 2,238,000 ليرة لبنانية بانخفاض قدره 43,000 ليرة.
- صفيحة البنزين أوكتان 98: 2,256,000 ليرة لبنانية بانخفاض قدره 44,000 ليرة.
- صفيحة المازوت: 1,835,000 ليرة لبنانية بانخفاض قدره 66,000 ليرة.
- قارورة الغاز: 1,127,000 ليرة لبنانية بانخفاض قدره 47,000 ليرة.
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