أسعار المحروقات في لبنان على طريق الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة

كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس على منصة “اكس”: ‏”مجلس الوزراء جمد العمل بالمرسوم 3214 المتعلقة بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع. نهنئ المواطن اللبناني على إزالة هذا العبء عن قدرته الشرائية. ونبشره بأن اسعار المحروقات ستعود لتسلك طريق الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، في حال ألغت وزارة الطاقة هذا الرسم عن جدول الاسعار”.



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