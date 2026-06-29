أسعار الذهب تهبط وسط ترقب لرفع الفائدة الأميركية

هبطت أسعار الذهب مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بينما دفعت قفزة النفط وتوقعات رفع الفائدة المستثمرين إلى إعادة حساباتهم في الأسواق.



وتراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، إذ ارتفعت أسعار النفط على خلفية تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زادت الضغوط على المعدن بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 4067.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0445 بتوقيت أبوظبي. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.4 % إلى 4081.20 دولار.

أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين في وقت مبكر من يوم الأحد بعد وقت قصير من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق لإنهاء الحرب.

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غير أن موقع أكسيوس ذكر يوم الأحد أن طهران وواشنطن اتفقتا على وقف أحدث موجة من الأعمال القتالية في الخليج واستئناف المحادثات بشأن نزاعهما حول مضيق هرمز.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام، مع تبنيهم احتمالات بنسبة 77 % تقريبا لحدوث زيادة في ديسمبر كانون الأول.

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صعود النفط

وارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تبادل الضربات لأيام بين الولايات المتحدة وإيران، مما سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب بينهما وأبطأ مرة أخرى تدفق شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا بما يعادل 0.8 % إلى 72.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0607 بتوقيت أبوظبي، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.11 دولار للبرميل، بارتفاع 88 سنتا أو 1.3%.

وقال محللون من آي.إن.جي في مذكرة صدرت اليوم الإثنين “لا تزال هناك مخاطر كثيرة تواجه سوق النفط. ومع ذلك، يبدو أن الأطراف في السوق تركز على ما قد يعنيه استمرار انتعاش تدفقات النفط بالنسبة للتوازن العالمي”.

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انخفض برنت 10.6% الأسبوع الماضي، في ثالث انخفاض أسبوعي له، بعد أن ارتفعت شحنات النفط عبر المضيق الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير/شباط.

غير أن حركة المرور تباطأت منذ ذلك الحين عقب تجدد الهجمات على السفن في المضيق اعتبارا من يوم الخميس، بما في ذلك ناقلة نفط مرتبطة بقطر، مما أدى إلى شن ضربات جانب الولايات المتحدة وإيران في أسوأ تصعيد منذ توقيع اتفاق مؤقت بينهما لإنهاء الحرب.

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