نقيب محطات المحروقات يحذّر من ضريبة 2%

كتب نقيب اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس هلى منصة “اكس”: “‏نرفض ضريبة %2 التي صادرت حق الشعب بالاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالمياً. الناس هُجّرت والبلد في حرب وألاعمال توقفت، وفرض الضرائب الآن انفصال عن الواقع وطعنة للقدرة الشرائية وسيدفع بالاقتصاد نحو الركود. جعالة المحطات تبخرت بزيادة الرسوم والكلفة التشغيلية. سيكون لنا كلام قريبا”.

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