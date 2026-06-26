اتحاد عمالي في صيدا والجنوب يرفض سياسات رفع الأسعار والضرائب

اعتبر رئيس اتحاد العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبدالله الترياقي، في بيان، ان “العمال والمستخدمين ومحدودي الدخل يتعرضون الى ضغط لا يحتمل في اختراع الضرائب وزيادة بالأسعار بما يفوق طاقتهم خاصة في حالة الحرب والعدوان المستمر الذي أدى إلى خراب افقد الشريحة الكبرى من العمال القدرة على الحد الأدنى من العيش اللائق”.

وأكد “رفض الضرائب التي ستؤدي الى انفجار اجتماعي وارتفاع عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر”.

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