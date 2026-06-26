بيان صادر عن شركة الترابة الوطنية ش.م.ل.

تعلن شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. أنه صدر عن سعادة محافظ الشمال الترخيص لاستثمار مقلعيّ الشركة بناءً على قرار مجلس الوزراء وموافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم ٨٨٠٣/٢٠٠٢ وكافة تعديلاته.

بناءً على ما تقدم، باشرت الشركة اتخاذ الإجراءات والتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج في أسرع وقت ممكن، بما يضمن إعادة تزويد السوق المحلي بمادة الترابة وتلبية احتياجاته ضمن أفضل المعايير المعتمدة.

كما تؤكد الشركة أن موظفيها وعمالها قد عادوا إلى وظائفهم وأعمالهم، وفاءً بالالتزامات التي سبق أن أعلنتها تجاههم، وانطلاقاً من حرصها الدائم على المحافظة على استمرارية العمل وحماية حقوق العاملين لديها.

وتؤكد الشركة أيضاً أهمية التعاون وبناء الثقة مع المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على تطوير هذه العلاقة وتعزيزها من خلال الحوار المستمر والمبادرات التي تخدم التنمية المستدامة، بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وتتوجه شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. بالشكر إلى السلطات المختصة وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الملف، مؤكدة التزامها الكامل بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، واستمرارها في أداء دورها الوطني في دعم الصناعة والاقتصاد والتنمية المستدامة.

شركة الترابة الوطنية ش.م.ل.

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