الفائدة الأمريكية تدفع الذهب لمزيد من الخسائر

يتجه سعر الذهب اليوم الجمعة نحو تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي، حيث ظل السعر دون مستوى 4000 دولار للأوقية.

يأتي ذلك مع صمود الدولار والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع لكبح التضخم.

سعر الذهب اليوم

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت أبوظبي، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 3991.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 1% عند 4007.30 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه الذهب لتسجيل خسارة نسبتها 4% بعد أن انخفض يوم الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار الرئيسي للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وقال كلفن وانغ، كبير محللي السوق لدى أواندا: “أدى التغيير السريع في توقعات السياسة النقدية الأمريكية المائلة للتشديد إلى خلق زخم صعودي قوي للدولار، مما أدى في النهاية إلى هذا الانخفاض الكبير في أسعار الذهب”.

سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أقوى مستوياته منذ مايو/ أيار 2025 في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتوقع وانغ أن التصحيح الذي يشهده الذهب على مدى عدة أشهر، منذ بلوغه أعلى مستوياته على الإطلاق في أواخر يناير/ كانون الثاني، سيستمر نحو مستوى 3400 دولار على الأمد الطويل.

29% تراجعا في سعر الذهب منذ فبراير 2026

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 29% عن أعلى مستوياتها عند 5594.82 دولار في 29 يناير/ كانون الثاني، إذ أدى التضخم الناجم عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس أن التضخم في الولايات المتحدة واصل الارتفاع في مايو/ أيار متجاوزاً عتبة 4% للمرة الأولى منذ 3 سنوات، تماشياً مع توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يميل إلى فقدان جاذبيته حين تكون أسعار الفائدة مرتفعة، كونه من الأصول التي لا تدر عائداً.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون رفع أسعار الفائدة الأمريكية 3 مرات هذا العام، مع احتمال نسبته 64% بتطبيق زيادة في سبتمبر/ أيلول.

سعر الفضة يتراجع 3.2%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 56.01 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.4% إلى 1563.20 دولار، وخسر البلاديوم 1.6% إلى 1165.93 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تكبد خسارة أسبوعية

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