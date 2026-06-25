سعر الذهب اليوم يواصل التراجع ويقترب من أدنى مستوى في 7 أشهر

واصلت أسعار الذهب اليوم تراجعها خلال تعاملات الخميس، وظلت تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من 7 أشهر الذي سجلته في الجلسة الماضية.

ويأتي ذلك في ظل قوة الدولار على خلفية تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم

وبحلول الساعة 0443 بتوقيت أبوظبي، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3985.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.2% إلى 4001.60 دولار.

سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يلامس قاع 7 أشهر وسط أحاديث الفائدة

وتراجع سعر الذهب إلى ما دون المستوى الرئيسي 4000 دولار للأوقية أمس تحت ضغط ارتفاع الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

رفع أسعار الفائدة

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون 3 زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، ويرون فرصة بنسبة 67% تقريباً لإقرار زيادة في سبتمبر/ أيلول.

سعر الذهب اليوم يواصل تراجعه بعد تسجيل أدنى مستوى في 7 أشهر – صورة 1

وارتفع الدولار لليوم الثالث على التوالي أمس ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهراً، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على عملات أخرى.

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وينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.

انهيار سعر الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 57.33 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.2% إلى 1575.85 دولار، في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3% إلى 1170.25 دولار.

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