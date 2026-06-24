بالصور.. “الريجي” تضبط في بعلبك الهرمل والبقاع مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة والتنباك الوطني المهرّب والسيجار المزوّر، نتيجة عمليات دهم نفّذها في عين بورضاي بمحافظة بعلبك الهرمل وعلي النهري وجلالا في البقاع، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.



وأضافت “الريجي” أن محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص.

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