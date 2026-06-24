الذهب يواصل التراجع مع قوة الدولار الأمريكي

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء، التراجع مع صعود الدولار وسط التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، وفي ظل احتمالات بهبوطه أسفل مستوى 4000 دولار للأوقية.

يأتي ذلك في حين يقيم المستثمرون الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

سعر الذهب اليوم

وتراجع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4087.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0516 بتوقيت أبوظبي، مسجلاً أدنى مستوى منذ 11 يونيو/ حزيران.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/ آب 1.1% إلى 4105.40 دولار.

وسجل الدولار أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي “إلى أجل غير مسمى”، لكن طهران نفت تقديم أي تنازل من هذا القبيل خلال المفاوضات، مما أثار تساؤلات حول الاتفاق الهش بين الجانبين.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون 3 زيادات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

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بيانات الإنفاق الاستهلاكي

وينتظر المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المعيار المفضل لمجلس الاحتياطي لقياس التضخم، والمقرر صدورها غداً الخميس، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع لـ”رويترز” إن البورصة ستطلق يوم الإثنين عقوداً آجلة للذهب للتسوية في نفس اليوم بهدف الاستفادة من الطلب على أصول الملاذ الآمن والطبيعة الأسرع للبنية التحتية التجارية لتعزيز السيولة في سوق المعدن بالإمارة.

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كما أعلن مجلس الذهب في غانا أمس الثلاثاء أنه سيقوم بمواءمة نظام تسعير الذهب لديه مع مؤشر بورصة لندن للمعادن المعترف به دولياً اعتباراً من أول يوليو/ تموز، مع فرض سقوف صارمة على أسعار الشراء لتشديد الانضباط في السوق والحد من التداول غير النظامي.

تراجع أسعار الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 61.36 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1637.34 دولار، والبلاديوم 1.2% إلى 1223.29 دولار.

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