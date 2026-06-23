تعديل جديد في أسعار البنزين والمازوت والغاز

أصدرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جدول الأسعار الجديد للمحروقات اليوم الثلاثاء الواقع فيه 23 حزيران 2026، وقد سُجل انخفاض في أسعار صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 21 ألف ليرة، والمازوت 26 ألف ليرة، و قارورة الغاز 62 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليونان و291 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليونان و309 آلاف ليرة

المازوت: مليون و938 ألف ليرة

الغاز: مليون و162 ألف ليرة

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