إقتصاد

تعديل جديد في أسعار البنزين والمازوت والغاز

Published: 4 days ago
البنزين

أصدرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جدول الأسعار الجديد للمحروقات اليوم الثلاثاء الواقع فيه 23 حزيران 2026، وقد سُجل انخفاض في أسعار صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 21 ألف ليرة، والمازوت 26 ألف ليرة، و قارورة الغاز 62 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

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البنزين 95 أوكتان: مليونان و291 ألف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليونان و309 آلاف ليرة

المازوت: مليون و938 ألف ليرة

الغاز: مليون و162 ألف ليرة

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Published: 4 days ago
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