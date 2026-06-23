أسعار الذهب تتراجع بقوة والأسواق تترقب قرار الفائدة

هبطت أسعار الذهب اليوم مع تماسك الدولار وتصاعد رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم بحثاً عن مؤشرات جديدة لمسار السياسة النقدية.



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا 88 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول مقابل 61 % قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي، والمقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات المتعلقة بالسياسة النقدية.

أسعار الذهب العالمي اليوم

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بأكثر من 1% مع تماسك الدولار وسط توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 4142.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0814 بتوقيت أبوظبي. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/آب 1% إلى 4160.20 دولار.

ورفعت الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على إيران لمدة 60 يوما اعتبارا من أمس الإثنين بعد المحادثات الأولى في إطار اتفاق ناشئ لإنهاء الحرب، في حين أفاد مسؤولون بانحسار القتال في لبنان بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في أنحاء المنطقة.

وقال جيه.دي.فانس نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أرست أساسا جيدا لاتفاق نهائي، على الرغم من نفي إيران أنها بدأت مناقشات بشأن برنامجها النووي.

وقال أوستان جولسبي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو إنه مع استقرار سوق العمل، فإنه يركز على تحديد ما إذا كان التضخم المرتفع للغاية سيستمر على هذا النحو أم أنه سيتراجع مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وإذا تم حل الصراع في الشرق الأوسط.

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أسعار المعادن النفيسة اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 % إلى 63.05 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.9 % إلى 1646.30 دولار والبلاديوم 1.8 % إلى 1242.75 دولار.

الدولار يتماسك أمام العملات الرئيسية

في الوقت نفسه، تماسك الدولار اليوم الثلاثاء مع استعداد المتعاملين لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ومع انتعاش أسعار النفط بعد خسائر حادة، في حين اقترب الين من أدنى مستوى منذ 40 سنة.

وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة بعد القفزة التي شهدتها أمس الإثنين، إذ حوم عائد السندات لأجل سنتين شديدة التأثر بأسعار الفائدة بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهرا، في الوقت الذي يستعد فيه المتعاملون لاحتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بشكل طفيف إلى 101.01، وهو مستوى ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في عام واحد عند 101.13 الذي سجله أواخر الأسبوع الماضي.

كما دعمت أسعار النفط الدولار، إذ انتعشت اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وذلك على خلفية التقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

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