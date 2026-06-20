الذهب يواصل خسائره الأسبوعية مع صعود الدولار

يتعرض الذهب لضغوط متزايدة في الأسواق العالمية، مع تغير رهانات المستثمرين بشأن الفائدة الأمريكية وصعود الدولار، ما يضع المعدن النفيس أمام اختبار جديد لمستويات الدعم.

وفقا لرويترز، تراجعت أسعار الذهب الجمعة وتتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، بضغط من قوة الدولار ومؤشرات على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4169.44 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ 11 يونيو/حزيران عند 4119.78 دولار للأوقية. ويجري تداول الذهب دون مستوى متوسط 200 يوم منذ الخامس من يونيو/حزيران.

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وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 1.4% إلى 4186.50 دولار.

ويتجه الدولار نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، ما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال كبير محللي الأسواق لدى منصة (ترادو دوت كوم) التابعة لشركة جيفريز، نيكوس تزابوراس “الذهب يواجه خطرا واضحا بمزيد من الانخفاض، وربما الهبوط دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، في ظل بيئة صعبة يواصل المعدن النفيس التعامل معها”.

وأضاف أن التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول تشكل عامل ضغط على الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، في حين تدعم قوة الدولار.

ويرى تسعة من أصل 19 من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي أنهم قد يحتاجون إلى رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المعاملون احتمالا بنسبة 70% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول.

وأعلنت سويسرا أن المحادثات بين الولايات المتحدة والمفاوضين الإيرانيين حول اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن تعقد الجمعة، وذلك بعد تراجع جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي عن خطط السفر إلى الدولة الأوروبية. ويزيد ذلك من حالة الضبابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وفي غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إن إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبارا من الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 65.11 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7% إلى 1667.14 دولار، وانخفض البلاديوم 1.9% إلى 1254.69 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.

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