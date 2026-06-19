تاتش تحقق نموًا كبيرًا بإيرادات مزاد الأرقام المميزة عبر التحول الرقمي

أعلنت شركة تاتش في بيان انه ” بعد عام على إطلاق خدمة حجز الأرقام المميزة والمزاد العلني الالكتروني عبر موقعها الالكتروني وتطبيقها الخليوي ضمن استراتيجيتها الخاصة بالتحوّل الرقمي، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات، حققت إيرادات إجمالية بلغت 1.03 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 180 ألف دولار أميركي خلال العام الفائت في ظل الآلية السابقة، ما يمثل زيادة بنسبة 470%”.

أضاف البيان:”في التفاصيل، نجحت الشركة في بيع 2136 رقماً مميزاً عبر خدمة حجز الأرقام الكترونياً مقابل 1274 رقماً وفق الآلية التقليدية السابقة. وفي السياق نفسه، تم بيع 32 رقماً مميزاً عبر المزاد الالكتروني العلني بمبلغ ناهز 120 ألف دولار أميركي، بما يمثل 10 أضعاف القيمة الرسمية لهذه الأرقام، حيث شارك أكثر من 900 مشترك في إجمالي المزادات الالكترونية العلنية التي نظّمتها شركة تاتش حتى الآن”.

وعلّق رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة “تاتش” كريم سليم سلام على النتائج، معتبرًا أن “هذا الإنجاز الاستثنائي يشكّل ركيزة أساسية في استراتيجية التحوّل الرقمي الشاملة التي نتبنّاها. ومنذ تولّي الإدارة الحالية مهامها، يجري الحرص على أن تركّز الرؤية بشكل حثيث على ابتكار وتطوير حلول رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز مسارات التحوّل الرقمي عبر كافة قطاعات ومجالات العمل في الشركة. نحن لا نسعى فقط إلى تحديث العمليات، بل نلتزم تقديم حلول ذكية تسهم بشكل مباشر وفعّال في رفد الإيرادات الحكومية وتنمية الاقتصاد الرقمي”.

ختم البيان: بالإضافة إلى النتائج المالية القياسية، ساهمت خطة تاتش لتوسيع قنوات البيع الالكترونية للأرقام المميزة في تمكين المشتركين من الحصول عليها مباشرة وبشفافية مطلقة، دون أي وساطة. ويعكس هذا المنحى التداعيات الإيجابية للتحوّل الرقمي الذي تنتهجه الشركة في معظم مجالات عملها، بما يتماشى تماماً مع رؤية وزارة الاتصالات الرامية من جهة إلى تعزيز قيمة الأصول الحالية، وتحسين تجربة المستخدمين وتوفير تجربة رقمية عادلة ومميزة من جهة أخرى”.

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