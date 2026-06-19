أسعار الذهب تتراجع وتتجه إلى ثالث خسارة أسبوعية متتالية

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة تراجعًا واضحا وتتجه إلى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وأثر ارتفاع الدولار والإشارات التي تميل إلى التشديد النقدي الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سلبًا على المعدن الذي لا يدر عائدًا.

سعر الذهب اليوم

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.77% إلى 4,135.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0743 بتوقيت أبوظبي.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 2.19% إلى 4,152.80 دولار.

وظل الدولار قرب أعلى مستوى له في عام، مما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأبحرت ناقلات نفط عبر مضيق هرمز، وأعلنت الولايات المتحدة أنها رفعت حصارها عن إيران أمس الخميس مع دخول اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب حيز التنفيذ، على الرغم من أن القضايا الرئيسية بين البلدين لا تزال دون حل.

وأصبحت الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب إيران مرتفعة للغاية، بحيث لم يعد بإمكان البنوك المركزية حول العالم تجاهلها. وقام عدد متزايد من البنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي الأمريكي، إما برفع تكاليف الاقتراض أو الإشارة إلى خطوات وشيكة لكبح ارتفاع الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 65.32 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1680.87 دولار، وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1272 دولار.

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