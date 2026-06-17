ألفا تعيد تشغيل 20 محطة وتكشف حجم الأضرار

أعلنت شركة ألفا في بيان، انها “باشرت إصلاح وإعادة تشغيل شبكتها في المناطق المتضرّرة، وتحديداً تلك التي يُسمح العمل بها في الوقت الحالي، في مناطق الجنوب والبقاع الغربي”.

واشارت الى انه “في هذا السياق، بدأت الفرق الفنية تنفيذ عمليات الصيانة وإعادة التأهيل مع التركيز على الحلول البديلة لضمان إعادة الخدمة في أقرب وقت. ونجحت ألفا في إعادة الخدمة إلى 20 محطة موزعة في أقضية الزهراني وصور والنبطية وحاصبيا”.

وأكدت الشركة أن “العمل مستمر ضمن خطة متكاملة، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الاتصالات والجيش اللبناني والجهات المعنية، بغية إعادة الاستقرار التشغيلي للشبكة”.

ولفتت الى انه”حتى الآن، بيّنت أعمال المسح المتواصلة تدمير 11 محطة بشكل كامل، وإصابة 4 محطات بأضرار جزئية”.

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