تاتش تعيد تشغيل 30 محطة إرسال جنوبًا بدعم من الجيش

أعلنت شركة تاتش في بيان، أنها “باشرت منذ الأمس، وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من وزير الاتصالات شارل الحاج، بتصليح الأعطال التي طرأت على 30 محطة إرسال ضمن شبكتها في أقضية النبطية، صور ومرجعيون، وذلك بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني. فأجرت فرقها التقنية بالتعاون مع شركائها الأساسيين، أعمال الصيانة اللازمة وتعبئة المازوت لإعادة الخدمات تدريجياً إلى طبيعتها، للمحطات التالية:

– 10 محطات في النبطية شملت مدينة النبطية، النبطية الفوقا، تول، كفرجوز، وكفرمان.

– محطتان في قضاء الزهراني شملت تفاحتا والداودية.

– محطتان في مرجعيون ضمن شبعا.

– محطتان في قضاء بنت جبيل (خربة سلم وبئر السلاسل).

– محطتان في جزين شملت سريري والريحان.

– اثنتا عشرة محطة في صور شملت الحوش، الشاطئ البحري، برج رحال، برج الشمالي، باريش، بافلاي، وادي جيلوا، حناوي، عين بعال، صديقين، دير قانون النهر والحلوسية.

وشكرت “للجيش اللبناني مواكبته فرقها التقنية مما مكّنها من إعادة الخدمة للمحطات المذكورة، كما شكرت البلديات التي ساعدتها في مهامها بتصليح المحطّات”.

وأكدت أنه “سيتم استكمال الإصلاحات في المناطق الجنوبية الأخرى فور توفّر الظروف الأمنية اللازمة بالتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني”.

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