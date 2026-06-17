سعر الذهب يفاجئ الأسواق بموجة صعود خامسة متتالية

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء للجلسة الخامسة على التوالي، إذ أدى التفاؤل إزاء الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيدًا من التفاصيل حول الاتفاق واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4341.12 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0630 بتوقيت أبوظبي، ليجري تداوله بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع، الذي سجله يوم الإثنين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.2% إلى 4361.10 دولار.

تقاصيل الاتفاق بين أمريكا وإيران

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب تظهر، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحًا نوويًا، وتأكيد مسؤول أمريكي أنه يسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه.

وحومت أسعار النفط حول أدنى مستوى في 3 أشهر وسط الأنباء التي تفيد بأن الوقود الإيراني قد يصل قريبًا إلى الأسواق العالمية، مما هدأ مخاوف التضخم.

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وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: “أدى تراجع أسعار النفط إلى… خفض توقعات رفع الفائدة. ومع ذلك، فإن ارتفاع (أسعار الذهب) يفقد بعض زخمه مع توجه الأنظار إلى إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته النقدية”.

اجتماع الفيدرالي

ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصريحاته في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال سبيفاك: “هذا أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برئاسة كيفن وارش، ولا يزال المتعاملون يبدون غير متأكدين من الكيفية التي سيوفق بها بين سجله في الميل إلى التشديد، والتضخم المتصاعد، وضغوط البيت الأبيض الذي يطالب بتحول نحو التيسير”.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالًا يبلغ 59% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع حوالي 70% الأسبوع الماضي قبل الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ويفقد الذهب جاذبيته عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، لأنه لا يدر فائدة.

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وكتب محللو ويستباك في مذكرة بحثية: “على المدى الطويل، من المتوقع أن يستمر الدعم الهيكلي (للذهب)، مدفوعًا بالطلب الآسيوي المستمر ومشتريات البنوك المركزية المتواصلة للتحوط في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والسياسية”.

ارتفاع سعر الفضة

وواصلت المعادن الثمينة الأخرى مكاسبها أيضًا، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 70.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1812.80 دولار، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1355.65 دولار.

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