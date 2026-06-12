ألفا وتاتش تؤكدان الالتزام بدفع تعويضات الضمان كاملة

عُقد اجتماع مع إدارة شركتي “ألفا” و”تاتش”، تم خلاله تأكيد “ضرورة الإسراع في دفع تعويضات الضمان الاجتماعي”.

وأكدت الإدارتان بحسب بيان “التزامهما صرف المستحقات كاملة لكل من تقدّم بطلب سحب تعويضه من الضمان”.

وأوضحتا أن “الآلية التنفيذية للدفع ستكون مرتبطة بصدور القانون المرتقب عن مجلس النواب والمتعلق بالإعفاءات، وآلية تقسيط المستحقات المالية العائدة للضمان الاجتماعي، وعند استكمال هذه الإجراءات سيحصل جميع المستحقين على تعويضاتهم كاملة”.

من جهتها، شددت النقابة على “ضرورة التزام تطبيق عقد العمل بكامل بنوده كوحدة متكاملة، بما يشمل الزيادات السنوية وسائر الحقوق والمكتسبات المستحقة للموظفين”.

عون



وأكد النقيب مارك عون أن “النقابة تدعم كل ما من شأنه تطوير قطاع الاتصالات، سواء من خلال الاستثمار في الموارد البشرية أو في البنية التقنية، إلا أن هذا التطوير يجب أن يترافق مع صون حقوق العاملين وضمان دفع جميع المستحقات القانونية لهم في مواعيدها”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.