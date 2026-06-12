هل تواصل أسعار الذهب الهبوط في الأيام المقبلة؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية تحت ضغط المخاوف بشأن التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى شركة ماريكس، إن الأسعار “تحركها كليًا الأخبار الجيوسياسية”.

وأضاف: “ستولي الأسواق اهتمامًا لأي إشارة إلى احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، وإذا ألمح إلى التحرك في هذا الاتجاه، فأعتقد أن الذهب قد يهبط دون حاجز 4000 دولار”.

سعر الذهب اليوم

وبحلول الساعة 10:11 بتوقيت أبوظبي، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.69% إلى 4183.20 دولار للأوقية (الأونصة)، متجهًا لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 3.3%.

في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 2.18% إلى 4203.60 دولار.

وهبط الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من 6 أشهر أمس الخميس قبل أن يختتم التعاملات على ارتفاع عند 4219.69 دولار، بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات العسكرية المخطط لها ضد إيران وألمح إلى اتفاق سلام وشيك.

وخسر الذهب حوالي 20% منذ بدء الحرب مع إيران بسبب المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، مما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة ويزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.

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أسعار المنتجين في أمريكا

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو/ أيار، مسجلة أكبر زيادة سنوية في 3 أعوام ونصف العام، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكلفة منتجات الطاقة.

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليًا احتمالًا نسبته 60% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال دونالد ترامب أمس الخميس إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام مطلع الأسبوع، وهو ما سيفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، لكن إيران ردت بأنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق.

سعر الفضة ينخفض

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 67.10 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.7% إلى 1731.40 دولار، ويتجه كلا المعدنين نحو خسارة أسبوعية.

وزاد سعر البلاديوم 1.6% إلى 1289.33 دولار وحقق مكاسب 5% منذ بداية الأسبوع.

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