الريجي: ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الطريق الجديدة والمزرعة وخلدة ودوحة الحص

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان، أن “جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهربة والتنباك العجمي المهرّب والسيجاريللو نتيجة عمليات دهم نفّذها في شارعَي الدنا (الطريق الجديدة) والمزرعة في بيروت، وفي منطقتَي خلدة ودوحة الحص، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة”.

وأشارت إلى أن محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص.

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