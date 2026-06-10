خسائر قوية للذهب مع تصاعد التوترات وارتفاع الفائدة



انخفض الذهب بأكثر من 1% اليوم الأربعاء ليسجل أدنى مستوى له في 11 أسبوعًا مع ارتفاع الدولار وأسعار النفط.

ويأتي ذلك، على خلفية تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، مما فاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 4187.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت أبوظبي، ليلامس أدنى مستوى له منذ 23 مارس/ آذار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 1.7% إلى 4213.40 دولار.

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ارتفاع الدولار والنفط

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعر به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار النفط 1%، مما أثار المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستيلايف: “الدافع الحقيقي هو التحول في توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي وارتفاع العائدات والدولار. أعتقد أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الذهب”.

شنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء غارات ضد إيران بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن طهران أسقطت طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي في مضيق هرمز، مما عمق الشكوك التي تحيط باحتمالات إبرام اتفاق سلام وزاد من التوتر حول الهدنة الهشة.

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الفضة تتراجع 1.5%

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 63.42 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 2.8% إلى 1678.10 دولار، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1212.31 دولار

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