إقتصاد

بالصور: “الريجي” تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة

Published: 8 hours ago
بالصور: "الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرب والمزوّر والسجائر المهربة والتنباك الوطني المهرّب نتيجة عمليات دهم نفّذها في برج حمود والنبعة و السبتية والدورة، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.

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وأضافت “الريجي” أن محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص.

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Published: 8 hours ago
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