بالصور: “الريجي” تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرب والمزوّر والسجائر المهربة والتنباك الوطني المهرّب نتيجة عمليات دهم نفّذها في برج حمود والنبعة و السبتية والدورة، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.

"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في برج حمود والنبعة والسبتية والدورة #عاجلhttps://t.co/VrAUfI9Iq2 pic.twitter.com/B0I3OOEbJk — Cedar News (@cedar_news) June 10, 2026



وأضافت “الريجي” أن محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص.

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