بالصور: الريجي تضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسّل المهرّب في بيروت

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” في بيان، أن “جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرب والمزوّر والسجائر المهربة والتنباك العجمي المهرّب، نتيجة عمليات دهم نفّذها في شارعَي الحمراء والمزرعة في بيروت، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة”.

الريجي تضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والمعسّل المهرّب في بيروت #عاجل https://t.co/gSXqb9RuKy pic.twitter.com/LwrZwiTeuK — Cedar News (@cedar_news) June 9, 2026

وأشارت الى أن “محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص”.

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