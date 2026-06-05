الذهب يتجه لخسارة أسبوعية وسط تراجع التوترات



هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه إلى تكبد خسارة أسبوعية، بعدما قلص التوتر في الشرق الأوسط آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإير

ويأتي ذلك وسط ارتفاع التضخم ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4445.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:48 بتوقيت أبوظبي. وانخفض بنحو 2% منذ بداية الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.7% إلى 4471.70 دولار.

ورفضت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وقفًا جديدًا لإطلاق النار في لبنان، وقالت إسرائيل إنها لن تسحب قواتها من البلاد، مما يقوض جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى وقف القتال هناك في إطار سعيه لإبرام اتفاق سلام مع طهران.

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تشاؤم إزاء حل الصراع

وقال نيكولاس فرابل، المدير في إيه.بي.سي ريفاينري: “أثر بعض التشاؤم إزاء حل الصراع مع إيران سلبًا على الذهب… أعتقد أن الاتجاه السائد هو توقع أسواق تشهد تشديدًا لأسعار الفائدة، وهو ما يثقل كاهل الذهب أيضًا”.

وقال جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أمس الخميس إن الخيار المتاح أمام البنك المركزي الأمريكي الآن هو إما التحلي بالصبر والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أو رفعها للحد من التضخم، الذي يتجاوز المستوى المستهدف منذ سنوات.

مسار الفائدة الأمريكية

في غضون ذلك، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن مسار أسعار الفائدة الأمريكية سيعتمد على تطورات الاقتصاد، مضيفة أن السياسة النقدية “في وضع جيد” وأن البنك المركزي مستعد للرد “في الاتجاهين”.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يؤثر سلبًا على المعدن الذي لا يدر عائدًا.

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وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية، تتوقع الأسواق أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع احتمال بنسبة 51% لاتخاذ خطوة بحلول ديسمبر/كانون الأول.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو/أيار، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 72.36 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1% إلى 1880.40 دولار، وهبط البلاديوم 1.7% إلى 1298.49 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تكبد خسارة أسبوعية

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