الذهب يتراجع والأنظار تتجه إلى قرارات الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاءK بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، مما عزز المخاوف من أن تظل الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم.

واشتعلت الأعمال القتالية في الخليج من جديد اليوم، إذ قال الجيش الأمريكي إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تحرز فيه الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس إن فريق الرئيس دونالد ترامب التفاوضي لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وأصر على أن ذلك مرتبط بتخلي طهران عن برنامجها النووي.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، مما زاد من المخاوف إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم.. ارتفاع طفيف للملاذ الآمن وسط تطورات حرب إيران

ما أسباب تراجع سعر الذهب اليوم عالميا؟

وانخفض سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4476.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:03 بتوقيت أبوظبي.

وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/آب 0.3% إلى 4504.40 دولار.

سعر الذهب اليوم.. تراجع «الثمين» مع تجدد القتال بالشرق الأوسط – صورة 1

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك أمس إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة بالفعل في التصاعد.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف يوم الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة أمس أن صادرات الذهب من سويسرا انخفضت في أبريل/نيسان 20% عن الشهر السابق، إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، مما عوض ارتفاع الشحنات إلى الهند وهونغ كونغ.

وشددت الهند القيود على واردات الفضة في محاولة من أكبر مستهلكيها في العالم لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية.

أسعار المعادن النفيسة اليوم

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 74.73 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2% إلى 1932.25 دولار، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1365.25 دولار

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