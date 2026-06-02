ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب محادثات واشنطن وطهران



ارتفع سعر الذهب قليلا اليوم الثلاثاء مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية ووقف جزئي للهجمات بين حزب الله وإسرائيل.

يأتي ارتفاع أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب المستثمرين تفاصيل عن وضع محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وسط أنباء متضاربة.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قليلا، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

ما أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالميا؟

وبلغ سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 4507.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:20 بتوقيت أبوظبي، بزيادة 0.5 %. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب 0.7 % إلى 4538 دولارا.

وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال “وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله هو ما يدفع على ما يبدو أسعار الذهب إلى ارتفاع طفيف”، مضيفا أن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يدعم المعدن على نحو أكبر.

وأعلن لبنان أمس الإثنين عن وقف إطلاق نار جزئي بين حزب الله وإسرائيل، في ما يمكن اعتباره خفضا محدودا لتصعيد الصراع الذي أودى بحياة الآلاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا مع إيران.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في وقت سابق من أمس أن طهران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة وقد تنهي وقف إطلاق النار الذي صمد إلى حد بعيد منذ أوائل أبريل نيسان، بسبب الحرب في لبنان.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة “بوتيرة سريعة”.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وتقرير التوظيف، وكلاهما من المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتقييم قوة سوق العمل وسط مخاوف متزايدة من التضخم بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وتتركز الأنظار كذلك على تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقييم مسار السياسة النقدية في المستقبل.

في غضون ذلك، قال (إس.بي.دي.آر جولد ترست)، أكبر صندوق استثمار متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته من المعدن النفيس انخفضت 0.3 % إلى 938.03 طن يوم الجمعة.

أسعار المعادن النفيسة اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 75.49 دولار للأوقية وصعد سعر البلاتين 1.3% إلى 1947.95 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.3% إلى 1366.37 دولار

