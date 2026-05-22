نقابة عمال مؤسسة الكهرباء: نتابع التحقيقات مع موظفين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنها “تتابع التحقيقات مع عدد من الموظفين في المؤسسة”، داعية “القضاء الى مواكبة هذا الملف بكثير من الحرص، وعلى قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

وأكدت احترامها “للقضاء والقرارات القضائية”، رافضة “حماية الفاسدين، واتهام الأبرياء منهم جزافا”.

وأعلنت النقابة وقوفها الى جانب الإدارة في “هذا الوقت الحرج الذي يقدم فيه جميع العمال والمستخدمين التضحيات والعمل الدؤوب رغم الحرب والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها”، مذكرة بـ”المقولة الشهيرة المنسوبة الى تشرشل “اذا كان القضاء بخير فالجميع بخير”، على أمل أن يبقى لبنان بخير”.

وأشارت الى أنها “تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كافة مجريات الامور”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.