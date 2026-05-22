وزير المالية يمدد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2025 حتى 8 حزيران 2026

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه لغاية 08/06/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2025 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2026 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث.

