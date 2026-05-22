أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار والنفط عالميًا



انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة، متجها نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، متأثرا بقوة الدولار وارتفاع أسعار النفط.

وعزز صعود الدولار والنفط التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

سعر الذهب اليوم

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4522.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0622 بتوقيت أبوظبي.

وانخفض المعدن النفيس بنحو 0.3% خلال الأسبوع حتى الآن.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.4% إلى 4524.40 دولار.

الدولار قرب أعلى مستوى

وظل الدولار قريبا من أعلى مستوى له في 6 أسابيع، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يهبط مع صعود عوائد السندات والدولار

وقال إدوارد مير، المحلل لدى ماركس “ما يدفع الذهب إلى الانخفاض هو قوة الدولار، الذي يصعد بدوره بفعل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة إلى حد كبير في أنحاء العالم”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك “بعض الإشارات الإيجابية” في المحادثات مع إيران، لكن مخزون طهران من اليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز لا تزالان من النقاط الخلافية.

صعود النفط

وارتفعت أسعار النفط وسط تشكك المستثمرين في احتمالات تحقيق انفراجة في محادثات السلام.

وتفاقم أسعار النفط العالية مخاطر التضخم والمخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويُنظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف الإقبال على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل نهاية العام، مع احتمال قدره 60% لاتخاذ هذه الخطوة بحلول ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مراسم أداء اليمين لكيفن وارش، الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي، ستجري بحضور ترامب في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

تنين الذهب يستيقظ.. الصين تعثر على أضخم كنز في تاريخها الحديث

وقال توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند، أمس الخميس، إن استجابة الشركات والمستهلكين للصدمات الاقتصادية المستمرة ستحدد ما إذا كان بوسع البنك المركزي الأمريكي “تجاهل” التضخم المرتفع حاليا، أم أنه يحتاج إلى النظر في رفع أسعار الفائدة.

سعر الفضة يتراجع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 76.18 دولار للأوقية، لكنه يتجه إلى مكاسب أسبوعية تبلغ 0.4%.

ونزل البلاتين 1% ليصل إلى 1945.97 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1371.90 دولار، وكلاهما في مسار تسجيل خسارة أسبوعية

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.