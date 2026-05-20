أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوياتها منذ مارس.. ماذا يحدث؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ طغى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار على التفاؤل، حيال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4467.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:33 بتوقيت أبوظبي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.9 % إلى 4471.10 دولار.

قوة الدولار

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: “الذهب يفقد زخمه إلى حد ما في ظل ارتفاع العائدات، والدولار الذي يشهد انتعاشا بفضل التحول نحو التشديد في توقعات أسعار الفائدة”.

سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يهبط 2% بفعل ارتفاع العوائد وقوة الدولار

ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في 6 أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

موقف أسعار الفائدة

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وظلت الإشارات الأمريكية بشأن إيران متباينة، إذ حذر الرئيس دونالد ترامب من أن واشنطن قد تضطر إلى قصف طهران، في حين قال نائبه جيه.دي فانس إن الجانبين يحرزان تقدما ولا يرغبان في العودة إلى الصراع.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يتجنب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة هذا العام.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19-5-2026.. تباين طفيف

وينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أبريل/نيسان، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، لتقييم توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

انخفاض سعر الفضة اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 73.22 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1912.67 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1356.32 دولار

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.