الذهب يتراجع عالمياً وسط ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لكنها لا تزال فوق أدنى مستوى لها في 6 أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك مع استقرار الأسواق في انتظار مزيد من التطورات عقب إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما كان مقررا على إيران.

واستقرت أسعار السندات بعد موجة بيع حادة عقب إعلان ترامب أمس الإثنين وقف هجوم مزمع على إيران من أجل إتاحة الفرصة لعقد مفاوضات حول اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وذلك بعد أن قدمت طهران مقترح سلام جديدا إلى واشنطن.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من2%، مما هدأ بعض المخاوف من التضخم. ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ما أسباب تراجع سعر الذهب اليوم عالميا؟

وانخفض سعر الذهب اليوم 0.5% إلى 4543.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0940 بتوقيت أبوظبي، لكنه لا يزال يتجاوز 4479.54 دولار، وهو أدنى مستوى للمعدن النفيس منذ 30 مارس/ آذار كان سجله أمس الإثنين.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.2 % إلى 4546.90 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب 2.4 % يوم الجمعة، مسجلة أكبر انخفاض على أساس يومي منذ 26 مارس/آذار، وواصل المعدن النفيس خسائره أمس الإثنين في وقت أدى فيه تصاعد المخاوف من التضخم إلى تراجع حاد في سوق السندات العالمية. ثم تعافى الذهب ليغلق في جلسة أمس على ارتفاع طفيف.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف “يبدو الأمر وكأنه تأرجح في هذا النوع من التداولات التي تغذيها المخاوف من التضخم، ونوع من استيعاب تداعيات يوم الجمعة”، مضيفا أن الأسواق تترقب الآن مؤشرات معنوية عامة، مثل محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر أبريل نيسان، المقرر صدوره غدا الأربعاء.

ويتوقع المستثمرون أن يقدم المحضر، المقرر صدوره غدا الأربعاء، أدلة جديدة حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن كيفن وارش سيؤدي اليمين رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام ترامب يوم الجمعة، لتختتم بذلك عملية تعيين الخبير المالي على رأس البنك المركزي في وقت يواجه فيه البنك تفاقم التضخم الذي قد يجعل من الصعب إقرار تخفيضات أسعار الفائدة التي يرغب فيها الرئيس الأمريكي بشدة.

أسعار المعادن النفيسة اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 76.09 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.7% إلى 1965.40 دولار، وتراجع البلاديوم 1.5% إلى 1397.50 دولار

