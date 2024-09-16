هبوط جماعي.. أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

شهدت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، تراجع جماعي في الأداء بقيادة بيتكوين.

هذا التراجع يأتي بعد أن كثفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشكل ملحوظ، إجراءاتها ضد شركات العملات المشفرة في عام 2024 الجاري، حيث فرضت غرامات بقيمة تقارب 4.7 مليار دولار.

وتشير هذه القيمة إلى زيادة مذهلة بنسبة 3018% مقارنة بالغرامات التي تم فرضها في عام 2023، والتي بلغت 150.3 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير صادر عن “Social Capital Markets”، يعود هذا الارتفاع الكبير إلى التسوية القياسية التي بلغت 4.47 مليار دولار، والتي تم التوصل إليها بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وشركة “Terraform Labs” ومديرها التنفيذي السابق دو كوون في يونيو.

وتُعد هذه التسوية أكبر إجراء تنفيذي اتخذته الهيئة حتى الآن.

ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟

وهبط سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024 بنسبة 2.67% إلى 58.554 ألف دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 1.15 تريليون دولار.

في حين تراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 20.99 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 6.23% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟

هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 5.94% اليوم إلى 2276 دولاراً.

واستقر سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.27% عند 545 دولاراً.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 5.66% ليبلغ 0.3343 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل XRP على نسبة 3.49% ليسجل 0.5676 دولار.

وهبط سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 4.05% ليصل إلى مستوى 0.101403.