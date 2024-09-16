الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق اليوم الاثنين

إقتصاد
By moon

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 03:38 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2585.54 دولار للأونصة بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

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وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2613.40 دولار للأونصة، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى البنك المركزي الأميركي، مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده البنك في 17 و18 سبتمبر/أيلول ووتيرة التخفيضات المستقبلية.

كما سيعلن بنك إنجلترا وبنك اليابان عن قراراتهما للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 30.95 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين.

وصعد البلاتين 0.5% إلى 1000.35 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1069.52 دولار للأونصة.

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