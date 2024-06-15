وزير الصناعة: الأولوية المطلقة هي لدعم القطاعات الإنتاجية

إقتصاد
By cedro
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أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أمام وفد من اصحاب مصانع المعكرونة والشعيرية ومزارعي القمح، بحضور رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب خالد شومان، أن “الأولوية المطلقة هي لدعم القطاعات الإنتاجية وخصوصا القطاعين الصناعي والزراعي”، وقال: “نحن اليوم أمام صناعة تكاملية واستراتيجية وسنعمل معا، وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن وأنا، من أجل هذه الصناعة التي ستعود ايجابا على زراعة القمح والمزارعين”.

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وشدد على أن “الحكومة تعمل على زيادة الصادرات وتخفيف الاستيراد”.

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