كهرباء لبنان: قطع التيار لزوم صيانة مخارج بخعون بطرماز – سير وبخعون بدءا من 19 الحالي

إقتصاد
By cedro
Join Cedar News Telegram

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بأنه” سيتم إعادة فصل مخارج بخعون، بطرماز- سير وبخعون في الشمال للقيام بأعمال الصيانة عليها لمدة خمسة عشر (15) يوماً ، ابتداء” من يوم الأربعاء الواقع فيه 19/06/2024، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً (كمرحلة ثانية)،

وزير الصناعة: الأولوية المطلقة هي لدعم القطاعات الإنتاجية

نقابة المالكين طالبت ميقاتي بنشر قانون الايجارات للاماكن…

WOODEN BAKERY: نتائج التحاليل المخبرية على عينات من الطحين…

ولذلك ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى تعويض المناطق التي تتغذى من هذه المخارج  ساعات التغذية نفسها بعد الساعة السادسة مساءً خلال الفترة المذكورة”.

مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedro38765 posts 0 comments
إقتصاد

لقاء العاملين في القطاع العام: للإسراع في إطلاق سلسلة الرتب والرواتب

إقتصاد

اسعار جديدة للمحروقات في لبنان.. كم بلغت؟

إقتصاد

تجمع موظفي الادارة العامة: لادخال كل المساعدات في صلب الراتب بأقرب وقت ممكن

إقتصاد

حراك المعلمين المتعاقدين طالب مجلس الوزراء بإقرار بند بدل الإنتاجية للمعلمين…

إقتصاد

الخولي: لخصخصة مرفق تسجيل السيارات وحل هيئة إدارة السير وتوسيع التحقيقات

إقتصاد

وزير المالية اوعز الى مديرية الخزينة السير بإجراءات صرف مستحقات البلديات واتحاداتها…

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

نجيب فارس ناشد الدولة وقف تهريب القمح اللبناني الى سوريا…

جمعية المصارف وزعت تقريرها الاقتصادي عن نيسان الفائت

سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يتراجع أمام الدولار القوي ويترقب…

الهيئات الإقتصادية تعقد إجتماعاً مع رودولف سعادة والنقاش…

فرق الاقتصاد استكملت حملتها الرقابية جنوباً على محال…

1 من 1٬934