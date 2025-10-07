يزبك لوزيرة البيئة: تراجع مفاجئ عن اتفاق النفايات سيُغرق المتن ولا يجوز ترك الناس عرضة لابتزاز صحي

صدر عن مكتب رئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك البيان الآتي:

“امس التقينا زميلي النائب رازي الحاج وانا معالي وزيرة البيئة تمارا الزين وبحثنا في مسألة مطمر الجديدة وكان توافق بيننا على منع حصول ازمة نفايات في المتن نتيجة امتلائه واقفاله، و اعتماد مطمر الكوستابرافا مدة ٣ أشهر ونصف، في انتظار تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع والتي ستتولى اعداد الخطة الشاملة لمعالجة النفايات الصلبة.. ما عدا مما بدا حتى تم التراجع عن الاتفاق ومن كبس الزر لشركة رامكو كي تتوقف اليوم عن جمع النفايات بما يغرق المنطقة بالنفايات؟! معالي الوزيرة لا يمكن ترك الناس عرضة للابتزاز في صحتهم وصحة اولادهم ونأمل منك التحرك سريعاً لإنقاذ الوضع ونحن عشية موسم الامطار”.

