وزير المالية ياسين جابر: أولوية الدولة حماية الاستقرار وصون حقوق موظفي القطاع العام

أكد وزير المالية ياسين جابر أن الدولة اتخذت قرارًا واضحًا يقضي بتقديم حماية الاستقرار الوطني وتأمين استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية، بالتوازي مع الحفاظ الكامل على حقوق موظفي القطاع العام.

وأوضح جابر أن الحكومة واجهت تحديات مالية وإنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب الأخيرة، حيث تراجعت الإيرادات العامة وارتفعت الحاجات الاجتماعية والصحية، ما فرض توجيه الموارد نحو الأولويات الملحّة، وفي مقدّمها الرواتب، دعم القطاع الصحي، ومتطلبات الإغاثة واستمرارية الخدمات العامة.

وأشار إلى أن الحكومة تجنّبت اتخاذ قرارات شعبوية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة، مؤكداً أن الهدف كان حماية الليرة والاستقرار النقدي، مع الالتزام الثابت بحقوق الموظفين، على أن يتم تنفيذها ضمن الأطر القانونية ووفق قدرة الدولة على التمويل المستدام.

كما لفت إلى أن الظروف الأمنية عطّلت العمل التشريعي، ما أدى إلى تأخير بعض الإجراءات، مشددًا على أن الدولة تدير المرحلة الحالية بعقلية مسؤولة توازن بين الحفاظ على الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.

وختم جابر بالتأكيد أن حقوق العاملين في القطاع العام والمتقاعدين لن تُلغى أو تضيع، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، ومجدّدًا التزام الدولة بإنصافهم فور تحسّن الظروف.

