حظر إعلان مكاتب استقدام العاملات بقرار جديد من وزير العمل

أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر مذكرة تتعلق بحظر الاعلان والترويج للمكاتب، “استناداً الى مقتضيات المصلحة العامة، وتأكيداً لما ورد في المادة 12 من القرار الرقم 74/1 تاريخ 01/07/2025 (تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات الاجانب في الخدمة المنزلية) وحرصاً على التزام لبنان معايير العمل التي نصت عليها المواثيق العربية والدولية”.

وجاء في المذكرة:

“أولاً: يحظر على اصحاب مكاتب استقدام العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية الاعلان والترويج لمكاتبهم من خلال اي وسيلة اعلامية أو اعلانية مرئية او مسموعة أو مكتوبة او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما منها (عرض الحالة) على تطبيق واتس اب وغيره من التطبيقات المماثلة، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكتب المخالف.

ثانياً: تكلف دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة متابعة تنفيذ احكام هذه المذكرة”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.