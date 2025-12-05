إقتصاد

لقاء بين وزير العمل ونقابة المطاعم لبحث معاملات العمال الأجانب وآليات التنظيم

وزير العمل

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه اليوم وفداً من نقابة اصحاب المطاعم والملاهي والباتسري في لبنان برئاسة طوني الرامي ، الذي أطلع الوزير حيدر على أوضاع القطاع، وجرت مناقشة الوسائل التي ستعتمد لانجاز معاملات العمال الاجانب وتسوية اوضاعهم في وزارة العمل ولاجقا في الأمن العام..

كما استقبل الوزير حيدر وفدا من نقابة ألأدلاء السياحيين برئاسة جان كلود حواط ، وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

وتم البحث في اوضاعهم العامة، والعمل على مساعدتهم في الإنضمام الى الضمان الاجتماعي ، وتطوير قانون العمل الذي ينظم هذه المهنة.

