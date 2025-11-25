وزارة الطاقة تفتح باب الترشح لعضوية مجلسي إدارة مياه بيروت وجبل لبنان والبقاع

اعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان فتح باب الترشح لملء موقع اعضاء غير متفرغين من داخل أو من خارج الملاك لمجلسي إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع وذلك في إطار تفعيل الإدارة في الوزارة والمؤسسات التي تحت وصايتها وضمن المسار الإصلاحي ومن أحد ابوابه ملء الشغور ، وتمتد مهلة الترشيح من 25/11/2025 حتى 9/12/2025 ضمناً”.

واكدت ان”هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملاً بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة”.

واشارت الى ان الوزير جو الصّدي ” وضع آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة”.

للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع ادخل على الرابط الآتي:

إعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

https://www.energyandwater.gov.lb

إعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع https://www.energyandwater.gov.lb

إرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي:

لعضوية مجلس إدارة بيروت وجبل لبنان: EBMLJobs@outlook.com

لعضوية مجلس إدارة البقاع: BWEJobs@outlook.com

واكدت وزارة الطاقة والمياه انه ” لن يقبل ” أي طلب يقدّم باليد الى الوزارة .

